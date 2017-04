Gewinnspiel Das große Gartenlust-Gewinnspiel

Gewinnen Sie die volle Gartenlust: gemeinsam mit unserem Partner der Raiffeisen Baucenter GmbH verlosen wir als Hauptgewinn einen Kurzurlaub für zwei Personen in einem ausgesuchten City- oder Aktivhotel nach Wahl. Als zweiter und dritter Preis winken Einkaufsgutscheine für das Raiffeisen Baucenter bei Ihnen vor Ort.

Gartenlust-Gewinnspiel 2017 Anmelden

Die Gewinne in der ÜbersichtKurzurlaub "4 Seasons" im Wert von bis zu 350€:- 2 Übernachtungen im Doppelzimmer in einem ausgesuchten City- oder Aktivhotel nach Wahl- inklusive Frühstücksbuffet- 50€ Restaurant,- Verwöhn- oder Verlängerungsgutschein oder für eine hotelspezifische ZusatzleistungEinkaufsgutschein in Höhe von 100 Euro für das Raiffeisen BaucenterEinkaufsgutschein in Höhe von 50 Euro für das Raiffeisen BaucenterMitmachen können Sie ganz einfach, Sie benötigen lediglich ein kostenloses SÜDKURIER-Benutzerkonto.Wir wünschen Ihnen viel Glück bei der Verlosung und natürlich viel Spaß bei der Lektüre der Gartenlust-Ausgaben!Ihr Team der GartenlustDer Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 01.06.2017, die Teilnahmebedingungen finden Sie hier. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.