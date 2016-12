Der SÜDKURIER ruft zur großen Leseraktion auf: Stellen Sie ein Bild aus den 90er-Jahren nach, tragen sie zu einer lustigen Bildergalerie bei und gewinnen Sie einen Gutschein.

Die 90er-Jahre, das war die Zeit der Backstreet Boys, des Nokia-Handys, der Tattoo-Ketten um den Hals und der Buffalo-Schuhe mit ganz viel Gummi an den Füßen. Und es ist eine Zeit, an die wir uns gerne mit Fotos erinnern – damals noch mit analogen Kameras aufgenommen und nicht mit dem Smartphone. Die 90er-Jahre waren auch die Zeit, als der SÜDKURIER online ging. Das ist Anlass für eine große Leseraktion mit dem ultimativen Foto-Beweis, was sich seitdem geändert hat. Was uns vor 20 Jahren bewegt und geprägt hat, wie unterschiedlich man sich in den 90er-Jahren angezogen hat und wie wir 20 Jahre jünger aussahen, zeigt ein Vorher-Nachher-Vergleich.Und jetzt sind Sie dran: Stellen Sie ein Bild von damals nach, schicken Sie es uns an leserreporter@suedkurier.de und sichern Sie sich im Gegenzug einen Gutschein im Wert von 10 Euro* für den SÜDKURIER-Inspirationenshop. Jedes Bild, das veröffentlich wird, erhält einen Gutschein. Dabei dürfen wichtige Informationen nicht fehlen: Wen und was zeigt das Bild, was ist die Geschichte dahinter?Das erste Leserfoto stammt von Linda Deutschmann aus Singen. Sie hat gleich zwei Bilder eingeschickt, eins zeigt sie mit ihrer Schwester Anne Spangenberg (damals 10, heute 30 Jahre alt) und das andere zusätzlich mit ihrer Schwester Christiane Heerwagen (damals acht, heute 28 Jahre alt). "Es war gar nicht so einfach, da wir mittlerweile auch alle weit auseinander wohnen", schreibt die heute 29-Jährige Linda Deutschmann - ihre größere Schwester Anne wohnt in Rudolstadt in Thüringen, die jüngere Schwester Christiane in Ehrenkirchen bei Freiburg. Anlass für die Bilder war vor zwei Jahren der 50. Geburtstag ihrer Mutter. "Ich muss immer noch lachen, wenn ich diese Bilder sehe, weil wir die Bilder von damals spontan beim Familientreffen nachgestellt haben und sich meine Schwester rechts im Bild extra ein Pony geschnitten hat", erzählt Spangenberg.Für die nächsten Einsendungen gibt es noch etwas Inspiration aus dem Netz zum Durchklicken.*Gültig bis einschließlich 31.12.2016 für Bestellungen ab einem Einkaufswert von mindestens € 10,-. Bitte geben Sie den Gutscheincode im Bestellvorgang an. Der Gutschein ist nicht einlösbar auf Bücher und Edelmetallmedaillen. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen. Die Kombination mit anderen Aktionen ist ausgeschlossen. Pro Kunde wird ein Rechnungsabzug gewährt.