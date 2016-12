Unterhaltung Kennerspiel des Jahres: Wir verlosen drei Spiele des Siegers "Broom Service"

Bereits zum fünften Mal wurde aus Hunderten von Spielideen das Kennerspiel des Jahres für anspruchsvollere Spieler gekürt. Ausgezeichnet wurde „Broom Service“. Wir verlosen drei Spiele!

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Verlosung: Kennerspiel des Jahres "Broom Service" zu gewinnen! Das von Ihnen aufgerufene Gewinnspiel ist leider schon abgelaufen!

Das Spiel „Broom Service“ (Verlag: Alea/Ravensburger) entführt ins Reich der Hexen und Druiden (Broom ist der Besen, auf dem die Hexen fliegen). Wer braut die besten Zaubertränke und liefert sie sicher ab?Dabei müssen die Spieler ständig entscheiden, ob sie mutig und damit lukrativer oder feiger und damit weniger gewinnträchtig handeln. Wer jedoch zu mutig ist, kann auch alles verlieren. Dieser Entscheidungszwang „sorgt für Spannung am Fließband“, bilanzierte die Jury am Montag in Berlin.Wir verlosen 3x1 Spiel - die Teilnahme ist möglich bis Montag, 13. Juli, um 12 Uhr!