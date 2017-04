Ostern Krimi, Klassiker oder doch lieber Doku? Das sind die SÜDKURIER-TV-Tipps zu Ostern

Es gibt Filme, die an Ostern fast immer über den Fernseher flimmern. Dabei hat das Programm noch viel mehr zu bieten. Damit es abwechslungsreich bleibt, haben wir Ihnen eine Auswahl für die Feiertage zusammengestellt.

TV-Tipps für die Ostertage Für die Kleinen



Karfreitag (14. April):

Pippi Langstrumpf - 7.05 Uhr, ZDF

Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft - 8.45, Kabel 1

Das kleine Gespenst - 19.30 Uhr, Kika



Ostersamstag (15. April):

Asterix der Gallier - 20.15 Uhr, Super RTL

Felix 2 - Der Hase und die verflixte Zeitmaschine - 15.25 Uhr, Kika

Bambi 2 - Der Herr der Wälder - 20.15 Uhr, Disney Channel



Ostersonntag (16. April):

Die unendliche Geschichte - 12.30 Uhr, Das Erste

Die Monster AG - 14.05 Uhr, Sat1

Drachenzähmen leicht gemacht - 15.50 Uhr, Sat1



Ostermontag (17. April):

Der König der Löwen - 14.30 Uhr, Disney Channel

Asterix und die Wikinger - 11.45 Uhr, RTL

Belle und Sebastian - 12.10 Uhr, Das Erste

Karfreitag (14. April):

Die lustige Welt der Tiere - 20.15 Uhr, Kabel 1

Spiel mir das Lied vom Tod - 22.05, Kabel 1

Die Passion Christi - 22 Uhr, Tele 5



Ostersamstag (15. April):

Nur 48 Stunden - 22.25 Uhr, ZDF Neo

Titanic - 20.15 Uhr, Sat1

Eine Frage der Ehre - 20.15 Uhr, ZDF Neo



Ostersonntag (16. April):

Hot Shots! Die Mutter aller Filme - 20.15 Uhr, Kabel 1

Road Trip - 23.40 Uhr, Kabel 1

Wayne's World - 23 Uhr, ZDF Neo



Ostermontag (17. April):

Edward mit den Scherenhänden - 21.35 Uhr, Super RTL

Extrablatt - 20.15 Uhr, 3Sat

Der große Gatsby - 21.55 Uhr, 3Sat

Karfreitag (14. April):

Grzimek - Teil 1: 20.15 Uhr¦Teil 2: 21.40 Uhr, 3Sat

Die Dasslers - 20.15, Das Erste

Die fantastische Welt von Oz, 20.15 Uhr, VOX



Ostersamstag (15. April):

Wüstenblume - 23.40 Uhr, Das Erste

Boyhood - 22.50 Uhr, ZDF

Fast & Furious. Neues Modell. Originalteile - 20.15 Uhr, RTL II



Ostersonntag (16. April):

Maze Runner - 20.15 Uhr, Pro Sieben

Der Equalizer - 22 Uhr, RTL

Guardians of the Galaxy - 20.15 Uhr, RTL



Ostermontag (17. April):

Maleficient. Die dunkle Fee - 20.15 Uhr, RTL

Pacific Rim - 20.15 Uhr, Pro Sieben

Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger - 13.05 Uhr, Sat1

Western auf RTL Nitro:

Der Sender zeigt das gesamte Osterwochenende Westernfilme



Schlefaz auf Tele 5:

"Die schlechtesten Filme aller Zeiten" zeigen am Karfreitag ein Superhero Doublefeature.

Ab 20.15 Uhr läuft Supersonic Man. Ab 22.40 Uhr wird Hentai Kamen gezeigt.



Sherlock Holmes:

Das Erste zeigt am Ostermontag ab 21.45 Uhr eine Spezialfolge der Serie "Sherlock" mit Benedict Cumberbatch. In "Die Braut des Grauens" unternehmen Sherlock Holmes und Doctor Watson eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert.



Police Academy-Marathon

Kabel 1 zeigt am Ostersonntag alle sieben Teile der Police Academy-Filmreihe in umgekehrter Reihenfolge. Los geht's ab 7.55 Uhr mit dem achten Teil.



Karfreitag (14. April):

Illuminati - 20.15 Uhr, Pro Sieben

Matula - 21.15, ZDF

Mankells Wallander.Tödliche Fracht - 23.30 Uhr, Das Erste



Ostersamstag (15. April):

Krabbenkrieg - 20.15 Uhr, ZDF



Ostersonntag (16. April):

Tatort: Preis des Lebens - 20.15 Uhr, Das Erste

Inspector Barnaby: Alles Böse kommt von oben - 22 Uhr, ZDF



Ostermontag (17. April):

Tatort: Sturm - 20.15 Uhr, Das Erste

Mord auf Shetland: Sturmwarnung - 21.45 Uhr, Das Erste

Wild Card - 22 Uhr, RTL



Karfreitag (14. April):

Marcos stille Seiten: 21.00, Hessischer Rundfunk

Terra X zu Martin Luther - 19.30 Uhr, ZDF

Andalusien - Wo Spaniens Seele wohnt, 20.15 Uhr, Hessischer Rundfunk



Ostersamstag (15. April):

Wilder Yak.Wildes China - 19.30 Uhr, Arte

Titanic. Beweise aus der Tiefe - 00.05 Uhr, Kabel 1

Athos. Die Republik der Mönche - 20.15 Uhr, Arte



Ostersonntag (16. April):

Terra X: Geld zu Zeiten Luthers - 19.30 Uhr, ZDF

Geo 360: Die Cook Islands - 19.30 Uhr, Arte

Kühle Schönheiten. Alpenseen - 19.15 Uhr, Das Erste



Ostermontag (17. April):

Fabergé. Ostereier für die Zaren - 13.07 Uhr, Tagesschau24

Prinzen, Fladen, süße Zöpfe. Osterzauber in Europa - 19.15 Uhr, 3Sat

Terra X zu Luther: Das Feuer - 19.30 Uhr, ZDF

Die Feiertage stehen vor der Tür. Wer keine Lust auf Ausflüge hat, allein zu Hause ist oder Abwechslung vom exzessiven Eiersuchen braucht: Wir haben für Sie einige TV-Tipps für die Ostertage rausgesucht. Also Fischstäbchen in die Friteuse und rauf auf's Sofa.für die Fans der monumentalen Sandalenfilme zu Ostern: 2017 ist im österlichen Fernsehprogramm leider kaum ein Film dieser Art zu sehen. Kein "Leben des Brian", keine "Zehn Gebote" - und auch "Ben Hur" läuft lediglich im Spartensender Kabel 1 Doku. Kleiner Trost: "Gladiator" mit Russell Crowe läuft am Ostermontag um 21.45 Uhr auf ZDF Neo.Und hier gibt's die Tipps für Kinder, Klassiker-Liebhaber, Krimifans oder Doku-Schauer zum Durchklicken: