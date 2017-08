TV Jon Snow als Rockstar und Trump als Stadthalter: Die besten Game of Thrones Videos im Netz - Achtung, Spoilergefahr!

Das Ende naht. Serien-Fans auf der ganzen Welt bereiten sich auf das Finale der siebten Staffel von Game of Thrones vor. In Deutschland wird die bisher längste Folge "Der Drache und der Wolf" am Montag ausgestrahlt. Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt es hier die schönsten Westeros-Videos, die das Internet zu bieten hat. Von Outtakes und Pannen am Set bis zum Game of Thrones-Musical der Band Coldplay. Aber Vorsicht: Unsere Videozusammenstellung kann Spuren von Spoilern enthalten.

#Goetzeguckt #GoT #JonSnow He's alive!? #SUHDTV Ein Beitrag geteilt von ????????????? ?????MARIO GÖTZE (@gotzemario) am 2. Mai 2016 um 12:53 Uhr

Die schönsten Game of Thrones Videos im Netz:

In wenigen Tagen ist es soweit: Millionen Fans fiebern dem Staffelfinale der Fantasy-Serie Game of Thrones entgegen. Auch viele Prominente können kaum abwarten, wie die Schlacht um den Eisernen Thron ausgehen wird. „Bisher hat mir die aktuelle Staffel sehr gut gefallen“, verriet Mario Götze, der sich die Serie zusammen mit seiner Verlobten in englischer Sprache anschaut. Der Dortmunder Mittelfeldspieler outete sich schon im vergangenen Jahr als glühender Game of Thrones-Anhänger. Damals zog er den Zorn anderer Fans auf sich, weil er eine überraschende Plot-Wendung über seinen Instagram-Account ausposaunte – lange bevor viele seiner Follower die entsprechende Folge gesehen hatten.Neben der Sängerin Madonna, dem als Frodo aus der Filmreihe Herr der Ringe bekannten Elijah Wood und Schauspielerin Jennifer Lawrence soll sich auch Ex-Präsident Barack Obama über die Geschehnisse auf dem Fantasy-Kontinent Westeros auf dem Laufenden halten. Die Schöpfer der Serie verrieten amerikanischen Medien, dass sie Obama während seiner Zeit im Weißen Haus immer schon vorab mit den neuesten Folgen versorgt hätten. Der britische Pop-Barde Ed Sheeran ist sogar ein so großer Fan, dass er sich einen Gastauftritt in der aktuellen Staffel der Serie erkämpfte.In den kommenden Tagen werden sie alle zusammen mit Millionen TV-Zuschauern weltweit verfolgen, wie die Saga um Jon Snow und Daenerys Targaryen weitergeht. In Deutschland strahlt der Pay-TV-Sender Sky die knapp 80-minütige Folge „Der Drache und der Wolf“ am Montag, 28. August, aus. Um die Wartezeit zu verkürzen, haben wir ein Videopaket festgezurrt, an dem Mario Götze und Barack Obama ihre Freude haben dürften: Von den lustigsten Versprechern der Darsteller, über Imitatoren der Serien-Helden, bis hin zu Making-of-Videos und einem Game of Thrones-Musical.Zwölf Minuten, in denen die britische Band Coldplay vorgaukelt, ein episches Game of Thrones-Musical geschrieben zu haben. Das Schönste: Die Hauptdarsteller der Serie stürzen sich mit in das Abenteuer Broadway.Was wäre passiert, wenn Game of Thrones bereits Mitte der 1990er Jahre auf Videokassette erschienen wäre? Das hier:Der wortkarge Held Jon Snow sprengt eine hippe Dinnerparty in New York. Und sorgt dabei für jede Menge Chaos.Der gutmütige Hodor ist nicht nur einer der beliebtesten Charaktere der Serie, er macht auch als Fast-Food-Verkäufer eine gute Figur. Zumindest gegen Ende dieses witzigen Werbespots.Komponist Ramin Djawadi erklärt, wie er auf die epischen Melodien der Serie gekommen ist – und welche der Charaktere von Didgeridoo-Klängen begleitet werden.Was passieren würde, wenn US-Präsident Donald Trump bei den Intrigen und Machtspielen von Game of Thrones mitmischen würde. Ob der selbsternannte "Dealmaker" mit den Verhandlungskünsten eines Tyrion Lannister mithalten kann?Nicht immer geht es düster und feindselig zu beim Kampf um die sieben Königslande. Zumindest haben die Schauspieler bei den Dreharbeiten immer wieder Grund zum Lachen. Hier die lustigsten Pannen vom Set der Serie.Gibt es irgendeinen Game of Thrones-Charakter, den Scheiffer Bates nicht nachmachen kann? In diesem urkomischen Clip beschränkt sich der Stimmenimitator auf die Helden der sechsten Staffel:Die Musik von Games of Thrones klingt machtvoll und erhaben – ein Effekt, der sich noch steigert, wenn sie von einem kompletten Symphonie-Orchester gespielt wird.Was kommt dabei heraus, wenn man der Serie den Ton abdreht und stattdessen abstrusen Nonsense einfügt? Bad Lip Reading zeigt es uns:Wie entsteht eine Fantasie-Sprache? Linguistik-Experte David Peterson erklärt, nach welchen Regeln er die Sprache entworfen hat, die Khaleesi und ihre Dothraki-Krieger sprechen.Statt die Serie bedingungslos anzupreisen, erzählt uns dieser Trailer wie es bei Game of Thrones wirklich zugeht - zumindest fast....Wer jetzt immer noch nicht genug von Game of Thrones hat, kann sich diese 83 Videominuten ansehen, die die komplette Vorgeschichte zur TV-Serie beinhalten. In einem ausführlichen Beitrag erklärt die Filmfabrik, was genau sich Romanautor George R. R. Martin bei der Schöpfung seines Fantasy-Universums gedacht hat.