Frankfurt/Main Weltmeister macht sich für Darts bei Olympia stark

Darts-Weltmeister Michael van Gerwen hat sich für die Aufnahme seiner Sportart bei den Olympischen Spielen stark gemacht. «Das wäre toll. Golf ist olympisch, dann sollte auch Darts olympisch sein», sagte der 27 Jahre alte Niederländer in der «Sport Bild».

Die Chancen, dass dies in naher Zukunft geschehen könnte, schätzt van Gerwen aber selbst als gering ein: «Da wir noch zwei Weltverbände haben, wird das derzeit noch nicht funktionieren», sagte er. Auch der beste deutsche Profi Max Hopp hatte sich jüngst für Darts als olympischen Sport ausgesprochen.

Van Gerwen, der mit seinem Finalsieg gegen den Schotten Gary Anderson in der vergangenen Woche seinen zweiten WM-Titel gewann, hofft zudem auf stärkere Dopingkontrollen und Bluttests im Darts-Sport. Er selbst sei in der vergangenen Saison nur fünf oder sechsmal kontrolliert worden. Über die mögliche Einführung eines Blutpasses sagte van Gerwen: «Das wäre ein deutliches Zeichen, dass wir immer professioneller werden.»

Seine eigene Überlegenheit sieht der Niederländer aber so oder so nicht angetastet. «Ganz ehrlich, im Moment sehe ich keinen», antwortete er auf die Frage, wer ihn als Primus entthronen könnte. «Mein Gesamtpaket ist zurzeit ziemlich gut», fügte van Gerwen an.