Luzern Weltcup-Finale: Achter rudert mit müden Beinen ins Finale

Die Erfolgsserie des deutschen Ruder-Achters hat auch auf dem Rotsee gehalten. Für Olympiasiegerin Annekatrin Thiele lief es ebenfalls gut - für etliche andere deutsche Boote dagegen nicht.

Der Deutschland-Achter hat beim Weltcup-Finale in Luzern den Vorlauf vor Olympiasieger Großbritannien gewonnen und damit eine Kraftprobe der besonderen Art bei der WM-Generalprobe bestanden.

Fünf Tage nach dem Triumph bei der Henley Royal Regatta gewann das weiterhin ungeschlagene Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes auch das neunte Saisonrennen. Doch die Ruderrecken spürten die Belastungen der Vorwoche und mussten zudem mit der Sommerhitze in Luzern kämpfen. «Die Beine sind noch müde, uns fehlt die gewohnte Frische», meinte Schlagmann Hannes Ocik aus Schwerin.

Sein Team aber kontrollierte wie im bisherigen Saisonverlauf das Renngeschehen von Beginn an. Bis zur 1500-Meter-Marke hatte sich das DRV-Flaggschiff eine Bootslänge Vorsprung herausgearbeitet, im Ziel war es eine gute Sekunde vor dem britischen Dauerrivalen. «Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden. Jetzt ist die Regeneration bis Sonntag das Allerwichtigste», sagte Bundestrainer Uwe Bender. Entsprechend froh sind die Athleten, bis zum Finale einen zusätzlichen Tag zum Ausruhen zu haben. Schließlich will der Deutschland-Achter dann das Mammutprogramm der vergangenen Wochen mit sechs Rennen binnen 22 Tagen mit einem weiteren Sieg abschließen.

Im Einer untermauerte Annekatrin Thiele aus Leipzig ihre aktuelle Topform. Nach ihrem Sieg in Henley startete die Olympiasiegerin im Doppelvierer auch auf dem Rotsee mit einem Sieg im Vorlauf. Die 32-Jährige qualifizierte sich damit ebenso fürs Viertelfinale wie Tim-Ole Naske. Der 21 Jahre alte Hamburger kämpfte sich im Vorlauf noch zu Platz drei, musste dann aber am Nachmittag krankheitsbedingt abgemeldet werden.

Die deutsche Flotte tritt bei der wichtigen Standortbestimmung im Hinblick auf die Ende September beginnenden Weltmeisterschaften in Sarasota (USA) in elf von 14 olympischen Bootsklassen an. Dabei verpassten gleich acht Boote in sieben Wettbewerben die direkte Qualifikation für die nächste Runde und müssen den unbequemen Weg über den Hoffnungslauf nehmen.