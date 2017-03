Peking Wasserspringer Klein und Hausding Zweite

Die Wasserspringer Patrick Hausding und Sascha Klein sind mit einem zweiten Platz im Synchronspringen vom Turm in die Weltserie gestartet.

Bei der ersten von vier Stationen mussten sich die neunfachen Europameister in dieser Disziplin mit 419,10 Punkten lediglich dem chinesischen Olympiasieger Chen Aisen und dessen neuen Partner Yang Hao (488,85 Punkte) bei deren Heimspiel in Peking geschlagen geben. Für Klein war es der erste Wettkampf seit den Spielen in Rio. «Dafür haben sie sich gut geschlagen und eine gute Leistung geboten» sagte Bundestrainer Lutz Buschkow zu der Vorstellung der Olympia-Vierten.

Da Klein nach Olympia über das Karriereende nachdachte, nun aber doch noch ein paar Monate länger springt, stieg das Duo erst spät in das Training ein. Hausding musste nach einer Schulterverletzung viel Aufbautraining für die lädierte Schulter absolvieren.

Zusammen mit Stephan Feck verpasste Hausding im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett auf Rang vier mit 417,39 Punkten um 1,86 Zähler Platz drei. Bei ihrer internationalen Premiere belegte das Nachwuchspaar Lena Hentschel (Berlin) und Friedrike Freyer (Leipzig) im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett Rang sieben.