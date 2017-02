Belgrad United Volleys erreichen Europacup-Viertelfinale

Die United Volleys Rhein-Main stehen im Viertelfinale des europäischen CEV-Pokals. Das Rückspiel in der Runde der besten 16 Teams beim serbischen Vertreter Roter Stern Belgrad gewann der Frankfurter Volleyball-Bundesligist mit 3:0 (25:23, 25:21, 25:19).

Dabei konnten die Spieler von Trainer Michael Warm bereits nach einer Stunde jubeln. Denn nach dem 3:1-Erfolg im Hinspiel zwei Wochen zuvor in Rüsselsheim reichten den Hessen schon zwei gewonnene Sätze zum Weiterkommen.

In der nächsten Runde trifft der aktuelle Bundesliga-Dritte, der seine erste Saison auf internationalem Parkett spielt, auf den Sieger des Duells zwischen Lindemans Aalst und dem französischen Club Arago de Sete, das am Mittwochabend in Belgien entschieden wird. Das Hinspiel hatte das Team aus Ostflandern mit 3:1 für sich entschieden. Die United Volleys erwarten den Gewinner am 2. März zur ersten Begegnung in Rüsselsheim.

Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Champions-League ihre Tabellenführung in der Gruppe B erfolgreich verteidigt. Der deutsche Meister setzte sich gegen Polens Vertreter Asseco Resovia Rzeszow daheim nach einer komfortablen 2:0-Satzführung am Ende nur knapp mit 3:2 (25:20, 25:22, 21:25, 20:25, 15:13) durch. Das Hinspiel in Polen hatten die Berliner noch 2:3 verloren.

Am letzten Spieltag muss die Mannschaft von Trainer Robert Serniotti beim Gruppenfavoriten Cucine Lube Civitanova in Italien antreten. Mit dem Erfolg gegen Rzeszow sind die Berliner unabhängig vom Ausgang der letzten Partie zumindest als Gruppenzweiter qualifiziert für die Play-offs der besten zwölf Mannschaften.