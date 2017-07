vor 28 Minuten dpa Balatonfüred Thomas Lurz traut Freiwasser-Team Medaillen zu

Rekordweltmeister Thomas Lurz traut den deutschen Freiwasserschwimmern bei den Weltmeisterschaften in Ungarn in den kommenden Tagen Medaillen zu. Vor allem in der Staffel und im Damen-Rennen über fünf Kilometer habe das Team Chancen, sagte der 37-Jährige.