Budapest Synchronschwimmen: Stoepel/Ebert WM-Neunte in freier Kür

Synchronschwimmen: Stoepel/Ebert WM-Neunte in freier Kür

Die Synchronschwimmer Niklas Stoepel und Amelie Ebert haben in der freien Kür bei der WM in Budapest Rang neun belegt.

Obwohl nur zwei Teams hinter dem deutschen Duo lagen, hat dieses sein vorher gestecktes Ziel damit erreicht. Im Mixed Duett waren die beiden zuvor Achter geworden.

Der 25-jährige Stoepel ist der erste deutsche Mann, der in seiner Sportart bei einer Weltmeisterschaft startete. Erst seit 2015 in Kasan sind männliche Athleten bei Weltmeisterschaften in der Frauen-Domäne zugelassen. Bei Olympia sind sie weiter ausgeschlossen.