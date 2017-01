vor 2 Stunden dpa München Sportkletterer starten Training für erste Olympische Spiele

Der Deutsche Alpenverein will bei den Olympischen Spielen 2020 in der neuen Disziplin Sportklettern zwei Athleten an den Start schicken. Die Vorbereitung auf die Spiele in Tokio habe bereits begonnen, sagte Wolfgang Wabel, Geschäftsbereichsleiter Bergsport, in München.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.