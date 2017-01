Luxemburg Schwimm-Weltmeister Koch siegt in Luxemburg

Schwimm-Weltmeister Koch siegt in Luxemburg

Schwimm-Weltmeister Marco Koch ist mit einem Sieg in das WM-Jahr gestartet. Bei einem gut besetzten Wettkampf in Luxemburg ließ der Darmstädter der Konkurrenz drei Tage nach seinem 27. Geburtstag keine Chance.

Koch siegte über seine Spezialstrecke 200 Meter Brust in 2:10,75 Minuten. Fast fünf Sekunden betrug sein Vorsprung auf den Italiener Flavio Bizzarri. Über 200 Meter Lagen kam Kurzbahn-Vizeweltmeister Philip Heintz (Heidelberg) in 2:00,87 Minuten auf den zweiten Platz.

Die WM findet in diesem Jahr in Budapest statt. Vom 14. bis 30. Juli geht es in der ungarischen Hauptstadt um die Medaillen.