vor 1 Stunde dpa Kuala Lumpur Schwere WM-Auslosung für Badmintonspieler Zwiebler

Badmintonspieler Marc Zwiebler trifft bei seinem WM-Abschied in Glasgow in der ersten Runde auf den US-Amerikaner Björn Seguin, wie die Auslosung in Kuala Lumpur ergab.