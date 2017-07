St. Louis Schachlegende Kasparow feiert Comeback

Die Schachlegende Garri Kasparow feiert zwölf Jahre nach dem Ende der Profi-Karriere ein Comeback.

Der ehemalige russische Weltmeister, einer der erfolgreichsten Spieler der Schachgeschichte, werde im August in St. Louis in den USA an einem Turnier teilnehmen, teilten die Veranstalter mit. In der Stadt im US-Bundesstaat Missouri findet vom 2. bis zum 12. August der Sinquefield Cup statt, der zur Grand Chess Tour gehört und bei dem auch Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen dabei sein wird.

Kasparow wird nach Angaben der Veranstalter bei einem Schnell- und Blitzturnier antreten, das im Anschluss an den Sinquefield Cup ausgetragen wird. Der 54-Jährige werde für das Turnier mit insgesamt zehn Teilnehmern eine Wildcard erhalten.

«Es ist aufregend, offiziell ins Spiel zurückzukehren», sagte Kasparow laut der Mitteilung der Veranstalter. «Damit hatte ich mehr als zehn Jahre nach meiner Verabschiedung in den Ruhestand selbst nicht gerechnet.» Der langjährige Weltweister hatte seine Schachkarriere 2005 nach rund 20 Jahren offiziell für beendet erklärt. Seither engagierte er sich in der russischen Opposition und zählt zu den prominentesten Kritikern von Staatspräsident Wladimir Putin.