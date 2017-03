vor 1 Stunde dpa Köln Rugby-Auswahl unterliegt Spanien in WM-Quali klar

Die deutsche 15er-Nationalmannschaft hat in der Qualifikation zur Rugby-WM 2019 in Japan einen heftigen Rückschlag erlitten. In Köln unterlag die Mannschaft von Trainer Kobus Potgieter aufgrund einer schwachen ersten Spielhälfte Spanien unerwartet deutlich 15:32 (3:29).

