vor 27 Minuten dpa Paris Ringer Stäbler holt historisches WM-Gold

Zwei deutsche Ringer an einem Tag in einem WM-Finale - das hat es zuletzt vor 23 Jahren gegeben. Und Stäbler schafft Historisches. Sportdirektor Zamanduridis war schon am Auftakt der Titelkämpfe in Paris überglücklich: «Das WM-Ziel ist quasi schon erfüllt.»