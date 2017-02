Doha Ovtcharov verpasst Viertelfinale der Katar Open

Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov hat bei den Katar Open in Doha das Viertelfinale überraschend verpasst. Der Weltranglisten-Fünfte unterlag im Achtelfinale dem nur auf Position 72 geführten Japaner Maskat Yoshida in 2:4 Sätzen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Das bisher einzige Match gegen den früheren Grenzauer hatte Russland-Legionär Ovtcharov noch klar gewonnen. Damit kommt es gut drei Monate vor der Heim-WM in Düsseldorf nicht zu Duellen mit den dominierenden Chinesen, was sich Bundestrainer Jörg Roßkopf von dem Turnier erhofft hatte. In Katar ging für Ovtcharov auch eine Siegesserie zu Ende. Der 28-Jährige hatte zuvor den Europe Top 16 Cup sowie die Swiss und India Open gewonnen.