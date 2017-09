Düsseldorf Ovtcharov und Boll wollen Titel zurückholen

Nach ihren beiden Final-Niederlagen 2014 und 2015 will sich die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft in der nächsten Woche unbedingt den Titel bei der Team-EM zurückholen.

«Die letzten beiden Finals taten schon ein bisschen weh. Es ist Zeit, den Titel wieder nach Hause zu holen», sagte der Weltranglisten-Vierte Dimitrij Ovtcharov bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf.

Sowohl die deutschen Herren mit Ovtcharov und Timo Boll als auch die deutschen Damen mit ihren beiden Top-Spielerinnen Han Ying und Shan Xiaona gelten bei den Team-Europameisterschaften vom 13. bis 17. September in Luxemburg als klare Favoriten. Die Frauen gewannen den EM-Titel zuletzt dreimal nacheinander. Boll und Co. siegten von 2007 bis 2013 sogar sechsmal in Serie, ehe sie 2014 im Endspiel gegen Portugal und 2015 gegen Österreich verloren.

«Wir haben bei den Herren diesmal die besondere Konstellation, dass alle darauf brennen, den Titel zurückzuholen», sagte Richard Prause, der Sportdirektor des Deutschen Tischtennis-Bundes. «Wir sollten es aber tunlichst vermeiden, diese EM als Selbstläufer anzusehen.»