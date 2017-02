vor 1 Stunde dpa Wetzlar Olympiasieger Hambüchen erhält sein Gold-Reck

Bevor Fabian Hambüchen seine großartigen Kariere in der Bundesliga ausklingen lässt, muss er an der Schulter operiert werden. Für ein paar Felgen an seinem mit dem Schiff nun angelieferten Gold-Reck von Rio reicht es aber.

