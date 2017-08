Amsterdam Kermas lobt Moral der deutschen Hockey-Herren

Nach dem unglücklichen Halbfinal-Aus der deutschen Hockey-Herren bei der Europameisterschaft in Amsterdam hat Stefan Kermas die Moral seines jungen Teams gelobt.

«In Sachen Einstellung, Bereitschaft und Glauben an die eigenen Stärken hat diese Mannschaft einen großen Schritt nach vorne gemacht», sagte der Bundestrainer nach dem 0:2 im Penaltyschießen gegen den Olympia-Zweiten Belgien.

Beeindruckt hat den Coach vor allem die Tatsache, dass sein stark verjüngtes und recht unerfahrenes Team die im Kader nahezu zusammengebliebenen belgischen Silbermedaillen-Gewinner von Rio 2016 nah an der Niederlage hatte. Mehr als das Tor zum 2:2 (1:1)-Endstand durch Benedikt Fürk fiel in der regulären Spielzeit dann allerdings nicht. «Einzig die Penalty-Leistung war heute nicht gut», stellte Kermas angesichts der vier deutschen Fehlversuche zurecht fest.

So schieden die DHB-Herren ohne Niederlage aus dem EM-Titelrennen aus, das nun Belgien und Gastgeber Niederlande unter sich ausmachen. Im Spiel um Platz drei wollen sich DHB-Kapitän Martin Häner & Co. am Sonntag (13.30 Uhr) gegen England, das in der Vorrunde 4:3 besiegt wurde, schadlos halten. «Nach der starken Leistung gegen Belgien kann nur die Bronzemedaille unser Ziel sein», betonte Kermas.