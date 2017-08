vor 1 Stunde dpa Amsterdam Hockey-Herren wollen bei WM 2018 neu angreifen

Die deutschen Hockey-Herren müssen die Enttäuschung mit EM-Platz vier in Amsterdam verarbeiten. Bundestrainer Kermas will an seinen Plänen festhalten. Und erhält Unterstützung: Einige Rio-Fahrer kehren frisch motiviert zurück. Ziel ist die WM 2018 in Indien.