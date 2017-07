vor 1 Stunde dpa Johannesburg Hockey-Herren bezwingen auch Belgien in der World League

Durch den 3:2-Sieg über Belgien sind die deutschen Hockey-Herren neuer Tabellenführer in der Gruppe B bei der World League in Johannesburg. Zum Abschluss der Vorrunde trifft der Olympia-Dritte von 2016 am Montag auf Irland.