Amsterdam Hockey-Herren als Gruppenerste im Halbfinale

Deutschlands Hockey-Herren haben ihr erstes Etappenziel bei der EM in Amsterdam erreicht. Sie ziehen als Gruppensieger ins Halbfinale ein. Gegner sind dort höchstwahrscheinlich die Niederlande.

Die deutschen Hockey-Herren sind als Gruppensieger ins Halbfinale der Europameisterschaft in Amsterdam eingezogen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kermas verpasste beim 7:3 (3:2) gegen Außenseiter Polen zwar einen durchaus möglichen deutlicheren Sieg. Da das bisher punktgleiche Irland anschließend England 1:2 (1:0) unterlag, schloss die DHB-Auswahl die Gruppe B mit 7 Punkten vor England (6) und Irland (4) ab. Damit trifft Deutschland im Semifinale höchstwahrscheinlich auf die Niederlande.

«Wir wollten mit einem guten Gefühl ins Halbfinale gehen. Das ist uns zwar nicht zu 100 Prozent gelungen, aber für ein 7:3 müssen wir uns auch nicht entschuldigen», erklärte Kermas nach dem einseitigen Match mit etlichen Unkonzentriertheiten im deutschen Spiel. «Ob wir nun im Halbfinale auf Belgien oder Holland treffen, macht keinen großen Unterschied. Das sind beides Top-Gegner. Aber wenn meine Spieler heute etwas unzufrieden sind, kann das nur positiv sein.»

Bei großer Mittagshitze ließen es die Vize-Europameister zunächst ruhig, aber kontrolliert angehen. Nach rascher 3:0-Führung (21.) durch Lukas Windfeder, Marco Miltkau und Niklas Wellen ließen sie aber zwei polnische Chancen zu - schon stand es nur noch 3:2 zur Pause. Während Jubilar Christopher Rühr in seinem 100. Länderspiel per Siebenmeter an der Latte scheiterte, sorgten Wellen, Miltkau, Dieter Linnekogel und Tobias Hauke noch für den ständesgemäßen Sieg.

Kermas ließ in der zweiten Halbzeit auch die Überzahlvariante mit Abwehrchef Martin Häner im Tor proben, was zum dritten Gegentreffer führte. Allerdings war der deutsche Druck dadurch auch so groß, dass auch vorne weitere Tore fielen. «Dieses taktische Mittel muss man auch mal unter Wettbewerbsbedingungen testen», erklärte der Coach.