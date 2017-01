vor 1 Stunde dpa Hamburg Hamburger Fürste führt deutsches Hockey-Trio in Indien an

Moritz Fürste spielt in diesem Jahr erneut in der indischen Hockey-Profiliga HIL. Für den 32 Jahre alten früheren Nationalspieler des UHC Hamburg ist es die vierte Teilnahme am lukrativen Indien-Abenteuer, das an diesem Wochenende beginnt und bis zum 26. Februar andauert.

