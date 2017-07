Kortrijk Grozer bei Volleyball-EM für Deutschland dabei

Die deutschen Volleyballer können bei der EM in Polen wieder auf ihren Star Georg Grozer bauen. Der 32-jährige Diagonalangreifer kehrt für die Endrunde vom 24. August bis 3. September in den Kader zurück.

Das sagte Nationaltrainer Andrea Giani der Deutschen Presse-Agentur der gescheiterten WM-Qualifikation in Belgien. «Georg ist ein Energiebündel, er ist so diszipliniert, er treibt sich und die anderen an, er fordert von sich und den anderen 100 Prozent. Er ist in einer guten physischen Form», sagte Giani über Grozer. Bei der WM-Qualifikation in Kortrijk hatte der Legionär von VC Novosibirsk aus familiären Gründen gefehlt.