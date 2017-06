vor 40 Minuten dpa Magdeburg Freiwasserschwimmerin Zihsler Meisterin über zehn Kilometer

Freiwasserschwimmerin Svenja Zihsler hat sich fünf Tage nach der verpassten WM-Qualifikation den deutschen Meistertitel über zehn Kilometer gesichert. Die Würzburgerin und letztjährige Vizemeisterin siegte am Donnerstag in Magdeburg in 2:08:48,23 Stunden