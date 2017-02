Antibes Europe Top 16: Tischtennisstar Ovtcharov gelingt Hattrick

Tischtennisspieler Dimitrij Ovtcharov hat den Europe Top 16 Cup im französischen Antibes gewonnen. Im Endspiel an der Côte d'Azur setzte sich der Weltranglisten-Fünfte aus Hameln mit 4:2-Sätzen gegen Alexander Schibajew durch.

Damit schaffte der 28-Jährige beim wichtigsten kontinentalen Turnier nach der Europameisterschaft den Hattrick. Seinen Finalgegner kennt Ovtcharov sehr gut aus der russischen Liga, wo Ovtcharov für Orenburg spielt.

Auch Petrissa Solja aus Berlin erreichte das Finale. Doch verletzte sie sich gegen Li Jie aus den Niederlanden am Schlagarm, nachdem sie zum 1:1 ausgeglichen hatte. Nach dem vierten Satz gab die 22-Jährige unter Tränen auf. Dabei hatte sich die Weltranglisten-15. gute Chancen auf ihren ersten Titel bei dem Turnier ausgerechnet. Denn zuvor hatte sich Solja in einer Neuauflage des Endspiels von 2015 erstmals gegen Österreichs Ex-Europameisterin Liu Jia durchgesetzt. Sabine Winter aus Kolbermoor wurde nach einem 4:3 über Liu Dritte, was die sichere Qualifikation für den Weltcup bedeutet.

Rekord-Europameister Timo Boll hatte durch seine fünfte Niederlage in Serie gegen den Franzosen Simon Gauzy ein direktes Weltcup-Ticket verpasst. In der Platzierungsrunde hielt sich der 35-Jährige aber schadlos, wurde Fünfter und weiter gute Chancen auf den Weltcup.