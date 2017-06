Düsseldorf «Eine Enttäuschung»: Solja/Fang Bo verlieren WM-Halbfinale

Bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf haben die Deutsche Petrissa Solja und ihr chinesischer Partner Fang Bo das Endspiel im Mixed verpasst.

Trotz einer 2:0- und 3:1-Satzführung verlor das Duo im Halbfinale gegen die Japaner Kasumi Ishikawa und Maharu Yoshimura noch mit 13:11, 14:12, 5:11, 11:6, 5:11, 7:11, 5:11. Die 23-jährige Solja und der Weltranglisten-Neunte Fang Bo haben die erste deutsche WM-Medaille im Mixed seit 1971 trotzdem sicher, da der dritte Platz bei Weltmeisterschaften nicht noch einmal gesondert ausgespielt wird.

«Mit etwas Abstand werde ich mich sehr über diese Bronzemedaille freuen. Aber im Moment ist diese Niederlage auf jeden Fall eine Enttäuschung», sagte Solja. «Wir haben eine 3:1-Führung liegen gelassen, und von der Ausgangsposition her hätten wir sicher auch im Finale gegen die beiden aus Taiwan eine gute Chance gehabt.»

Das Endspiel bestreiten Ishikawa und Yoshimura nun gegen Chien-An Chen und I-Ching Cheng aus Taiwan, die lediglich auf Position fünf der Setzliste stehen. Gegen dieses Duo wären Solja und Fang Bo im Finale leicht favorisiert gewesen. Soljas Partner ärgerte sich deshalb auch sehr über die Niederlage und knallte beim Verlassen der Halle vor Wut die Tür zu. «Für die Chinesen zählt nur Gold, Gold, Gold», sagte die deutsche Damen-Bundestrainerin Jie Schöpp. «Aber für uns ist die Bronzemedaille schon ein Erfolg.»

Ruwen Filus verpasste derweil das Viertelfinale. Der 29 Jahre alte Deutsche vom Bundesligisten TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell zeigte beim 11:13, 13:11, 7:11, 3:11, 11:9, 3:11 gegen Chinas Weltranglisten-Zweiten Fan Zhendong vor 8000 Zuschauern allerdings eine hervorragende Leistung.

Der zweimalige Mannschafts-Europameister vergab im ersten Durchgang einen Satzball und hätte durchaus mit 2:0 in Führung gehen können. «Ich habe ein super Spiel gemacht und mein bestes Tischtennis gezeigt. Es hat einfach nur mega viel Spaß gemacht gegen die Nummer zwei der Welt», sagte Filus anschließend. Die Mehrzahl der Ballwechsel zwischen dem defensiv agierenden Deutschen und Chinas Mannschafts-Weltmeister Fan Zhendong war spektakulär.

Die deutschen Asse Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov bestreiten ihre Achtelfinal-Duelle am Samstagabend und am Sonntag. Rekord-Europameister Boll steht von 19.15 Uhr an dem portugiesischen Weltranglisten-16. Marcos Freitas gegenüber. Der Weltranglisten-Fünfte Ovtcharov, der hinter vier Chinesen bester Europäer des Welt-Rankings ist, steht am Sonntag (11.00 Uhr) dem Japaner Koki Niwa gegenüber. Der Weltranglisten-Elfte war früher für den ehemaligen Bundesligisten TTC Frickenhausen aktiv.