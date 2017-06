Sport Drei Jahre nach Autounfall: Jan Ullrich muss sich im September erneut vor Schweizer Gericht verantworten

Der ehemalige deutsche Radprofi Jan Ullrich muss sich am 14. September erneut vor dem Weinfelder Bezirksgericht verantworten. Dies berichtet die Thurgauer Zeitung aus der Schweiz.

Nachdem er mit seinen Anwälten im ersten Anlauf gescheitert war, den Prozess wegen eines von ihm verursachten schweren Verkehrsunfalls im abgekürzten Verfahren abzuhandeln, wird ihm nun ordentlich der Prozess gemacht. Das Schweizer Blatt "Blick" berichtete, dass die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von 17 Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, fordert.Der mittlerweile auf Mallorca lebende Ulrich hatte im Mai 2014 mit stark erhöhter Geschwindigkeit und 1,8 Promille Alkohol im Blut einen Autounfall in der Nähe seines damaligen Wohnorts Scherzingen am Bodensee verursacht, bei dem zwei Personen verletzt wurden.Das Gericht bezweifelte damals die Interpretation eines Gutachtens, das Ullrich eine Geschwindigkeit von über 130, aber weniger als 140 Stundenkilometern attestierte. Erlaubt waren auf der Landstraße 80. Ab 140 Stundenkilometern droht Fahrern in der Schweiz eine Haftstrafe. Ein neues Gutachten und ein neuer Staatsanwalt kamen zwischenzeitlich aber zu keinem neuen Ergebnis.