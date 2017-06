Berlin Die Highlights des Internationalen Deutschen Turnfestes

Zum fünften Mal nach 1861, 1968, 1987 und 2005 ist Berlin Gastgeber des Deutschen Turnfestes, bei dem in der Zeit vom 3. bis 9. Juni mehr als 80 000 Turner aus elf Nationen angemeldet sind.

Die Stadiongala ist die bestbesuchte Show, für die Finals der deutschen Meisterschaften der Turner in der Schmeling-Halle gibt es kaum noch Tickets.

Die Deutsche Presse-Agentur gibt einen Überblick über die Höhepunkte des Internationalen Deutschen Turnfestes vom 3. bis 9. Juni in Berlin. Unter dem Motto «Wie bunt ist das denn!» wird es viele Hauptstädter und ihre Gäste in seinen Bann ziehen.

STADION-GALA: Am 6. Juni hoffen die Veranstalter auf ein volles Olympiastadion: 70 000 Zuschauer werden erwartet, wenn 6000 Mitwirkende ihre bunten Show-Darbietungen zelebrieren. Mit dabei sind alle Auswahlturner. Ex-Weltmeister Eberhard Gienger landet mit dem Fallschirm in der Arena. Wie er selbst sagt, «vor den Füßen der Kanzlerin». Angela Merkel will sich bei der Gala vom Können der Turner überzeugen, Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen wird im großen Rahmen offiziell aus der Nationalmannschaft verabschiedet.

MEISTERSCHAFTEN: Über 400 Wettbewerbe stehen auf dem Turnfest-Kalender. In 24 Sportarten kämpfen 700 Sportler bei deutschen Meisterschaften um Titel und Medaillen. Über 120 000 Karten sind bislang verkauft. Am größten ist der Run auf die Billetts für die Titelkämpfe der Gerätturner in der Max-Schmeling-Halle, aber auch die Wettkämpfe in den olympischen Disziplinen Trampolin-Turnen und Rhythmische Sportgymnastik sind bereits ausverkauft.

FESTZUG: Am Starttag begrüßen die Turnfest-Teilnehmer mit einem bunten Festzug die Gastgeberstadt. Sie flanieren über die Straße des 17. Juni durch das Brandenburger Tor. Wie zur anschließenden Eröffnung wird das Areal aus Sicherheitsgründen vollkommen abgesperrt.

ERÖFFNUNG: Unmittelbar nach dem Festzug beginnt das Turnfest am Samstag, 3. Juni, an historischer Stätte am Brandenburger Tor. Die Teilnehmer freuen sich auf eine bunte Party mit Show-Vorführungen, Musik und zahlreichen Attraktionen.

TURNFEST-GALA: An drei Tagen lockt die Gala die Turnfest-Teilnehmer in die 14 000 Zuschauern Platz bietende Arena am Ostbahnhof. Neben der Stadion-Gala ist dies die spektakulärste von rund 40 Shows, die in dieser Woche das Zusammenwirken von Spitzen- und Breitensport veranschaulichen werden.