Frankfurt Deutsche Volleyballer gewinnen World-League-Turnier

Die deutschen Volleyballer haben ihrem neuen Bundestrainer Andrea Giani ein erfolgreiches Heimdebüt beschert.

Mit drei Siegen in drei Spielen entschied die runderneuerte und verjüngte Mannschaft um ihren Kapitän Christian Fromm ihr erstes World-League-Turnier in der Gruppe 3 in Frankfurt für sich. Zum Abschluss gewann die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) vor 1600 Zuschauern in der Ballsporthalle (Fraport Arena) mit 3:1 (25:15, 25:19, 22:25, 25:14) gegen Venezuela. Zuvor hatte sich der WM-Dritte von 2014 bereits gegen Kasachstan und Österreich durchgesetzt.





Schon am nächsten Wochenende wartet das zweite Vierer-Turnier auf den Weltranglistenelften. Dann treffen die Deutschen in Linz erneut auf Österreich sowie Mexiko und Spanien. Die drei besten der insgesamt zwölf Teams der Gruppe 3 sowie Gastgeber Mexiko ermitteln bei der Finalrunde am 17./18. Juni in Léon den Aufsteiger in die Gruppe 2. Giani hatte vor Saisonbeginn von seinen Spielern gefordert, sich diesen Platz zu sichern.