vor 22 Minuten dpa Hamburg Deutsche Rugby-Nationalmannschaft startet in WM-Mission

Die deutsche 15er-Nationalmannschaft im Rugby strebt die erstmalige Qualifikation für eine Weltmeisterschaft an. Um beim WM-Championat 2019 in Japan vertreten zu sein, benötigt die Auswahl von Nationaltrainer Kobus Potgieter Erfolge in der Rugby Europe Championship.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.