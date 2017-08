Amsterdam Deutsche Hockey-Herren ringen England nieder

Nach einem Unentschieden gegen Irland und dem Sieg über England können die deutschen Hockey-Herren für das EM-Halbfinale planen. Voraussetzung ist am Mittwoch ein Pflichtsieg über Außenseiter Polen.

Die deutschen Hockey-Herren haben gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale der EM in Amsterdam. Einen Tag nach dem mageren 1:1 gegen Irland bezwang die junge Auswahl von Bundestrainer Stefan Kermas am Montag den noch stärker eingeschätzten Mitfavoriten England mit 4:3 (2:1).

Dank der Tore von Mats Grambusch (2.), Niklas Wellen (14.), Lukas Windfeder (45.) und Anton Boeckel (46.) ist das DHB-Team damit voll auf Kurs. Mit einem Sieg im abschließenden Gruppenspiel am Mittwoch gegen Außenseiter Polen, der bisher zwei klare Niederlagen kassierte, wäre der bisher stets geschaffte Sprung in die EM-Vorschlussrunde erneut perfekt.

«Das sind genau die Spiele, die man braucht. Gegen einen Top-Gegner wie die Engländer wieder so zurückzukommen, ist aller Ehren wert. Das war ganz stark», sagte Vize-Kapitän Tobias Hauke. «Und umso schöner, dass unser junges Team dem Druck stand gehalten hat und das Ergebnis erzielt hat, das wir gebraucht haben», fügte der Hamburger hinzu.

Der Vize-Europameister schien frühzeitig auf einen Erfolg zuzusteuern. Das 1:0 durch Jubilar Grambusch in dessen 100. Länderspiel fiel schon nach 83 Sekunden. Wellens Erhöhung war nur unzureichender Ausdruck der deutschen Überlegenheit. Nach vielen weiteren vergebenen Chancen stand es plötzlich 2:2. Als Alan Dixon die erste englische Strafecke nutzte, war die Partie auf den Kopf gestellt. Windfeder per Strafecke und Boeckel per Abstauber sorgten aber für die erneute Wende.