Richmond DVV-Frauen bei Grand Prix vor Einzug in Finalrunde

Die deutschen Volleyballerinnen stehen beim Grand Prix vor dem Einzug in die Finalrunde. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski gewann beim letzten Vorrundenturnier in Richmond ihr Auftaktspiel 3:0 (25:17, 25:18, 25:20) gegen Gastgeber Kanada.

Beim sechsten Sieg in Serie war Spielführerin Maren Fromm mit 14 Punkten beste deutsche Angreiferin. «Ich bin sehr froh über die Vorstellung meines Teams», resümierte Koslowski, dessen Mannschaft in den abschließenden beiden Partien gegen Tschechien und Peru die Finalrunde in einer Woche in Ostrau perfekt machen kann.