München Chefbundestrainer Lambertz: «Von unten nach oben arbeiten»

Chefbundestrainer Henning Lambertz glaubt nicht an eine baldige Rückkehr des deutschen Schwimmens in die Weltspitze. «Aktuell liegen wir in der Länderwertung auf dem 16. oder 17. Platz», sagte er der «tz». «Wir müssen uns von unten wieder nach oben arbeiten.»