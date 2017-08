Hamburg Bundestrainer Kermas nominiert Kader mit Häner und Hauke

Bundestrainer Stefan Kermas hat sein 18-köpfiges Aufgebot für die Hockey-Europameisterschaft in Amsterdam nominiert.

Erstmals seit dem dritten Platz bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro sind die Leistungsträger Martin Häner und Tobias Hauke wieder bei einem großen Turnier dabei, teilte der Deutsche Hockey-Bund (DHB) mit. Der Berliner Häner ist Kapitän des Teams, der Hamburger Hauke dessen Stellvertreter.

«Mit diesen beiden Spielern bekommen wir natürlich weitere Qualität, aber auch viel Erfahrung in den Kader zurück», betonte Kermas. Hauke hat fast 300, Häner nahezu 200 Länderspiele absolviert. Hinter dem Berliner steht wegen einer Muskelblessur jedoch noch ein kleines Fragezeichen. In Nils Grünenwald hat Kermas einen starken Ersatzmann in der Hinterhand, falls Häner doch noch ausfallen sollte. Vom Stamm fehlen in Amsterdam Tom Grambusch, Timm Herzbruch und Timur Oruz.