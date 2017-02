Fort Lauderdale Beach-Duo Laboureur/Sude in Florida im Viertelfinale

Beach-Duo Laboureur/Sude in Florida im Viertelfinale

Das Beachvolleyball-Duo Chantal Laboureur und Julia Sude ist als einziges deutsches Team beim ersten Welttour-Turnier des Jahres in Florida/USA ins Viertelfinale eingezogen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Das Team aus Stuttgart und Friedrichshafen besiegte bei starkem Wind die US-Amerikanerinnen Emily Day und Brittany Hochevar klar in zwei Sätzen (21:16, 21:12). Am Abend treffen die deutschen Damen im Viertelfinale auf die Brasilianerinnen Josi Alves und Lili Maestrini. In der Gruppenphase unterlagen Laboureur/Sude demselben Gegner mit 0:2 (19:21, 16:21).