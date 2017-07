Olsztyn Aus für Beach-Duo Laboureur/Sude in Olsztyn

Aus für Beach-Duo Laboureur/Sude in Olsztyn

Chantal Laboureur und Julia Sude sind beim Grand-Slam-Turnier der Beachvolleyballerinnen im polnischen Olsztyn im Viertelfinale gescheitert. Das Duo aus Stuttgart und Friedrichshafen verlor gegen die Weltranglistenersten Larissa und Talita aus Brasilien mit 0:2 (16:21, 18:21).

Erst vor zwei Tagen war vom Deutschen Volleyball-Verband (DVV) entschieden worden, dass das Duo nach langem Streit als deutsches Nationalteam bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Wien an den Start gehen darf. Zuvor hatte es heftige Debatten gegeben, weil die beiden statt im zentralen System am Leistungsstützpunkt Hamburg mit einem eigenen Stab weiterarbeiten wollen.

Erst vor einigen Wochen hatten Laboureur/Sude in Gstaad ihren zweiten Major-Sieg erkämpft und dabei überraschend auch gegen die WM-Favoritinnen Larissa/Talita gewonnen. Bei der Generalprobe für die WM (28. Juli bis 6. August) waren sie in Polen indes gegen die Brasilianerinnen chancenlos.