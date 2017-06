Hamilton/Bermuda America's Cup: Team New Zealand kentert

Das Emirates Team New Zealand ist in der Herausforderer-Runde zum America's Cup vor Bermuda gekentert.

In der vierten Halbfinal-Begegnung der Challenger Playoffs gegen das britische Team Land Rover BAR geriet der neuseeländische Katamaran in einem Manöver in der Vorstartphase außer Kontrolle. Die Bugspitzen bohrten sich in das Wasser im Großen Sund, das Boot überschlug sich. Die sechsköpfige Crew von Steuermann und Olympiasieger Peter Burling blieb dabei nach ersten Informationen unverletzt.

Durch die Kenterung kamen die bislang enttäuschenden Briten mit Steuermann Sir Ben Ainslie zu ihrem ersten Halbfinal-Punkt und verkürzten ihren Rückstand zu den neuseeländischen Top-Favoriten auf 1:3. Auch im zweiten Semifinale hatten das schwedische Team Artemis und das SoftBank Team Japan vor Bermuda in starken Winden viel Bruch zu beklagen. Die Schweden liegen mit 1:3 gegen die Japaner zurück. Die Halbfinal-Begegnungen der Herausforderer-Kandidaten für Cup-Verteidiger Oracle Team USA sollen am Mittwoch fortgesetzt werden. Sie enden, wenn ein Team fünf Punkte erreicht hat.