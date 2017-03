Frankfurt/Main Bild: Pokalspiel Lotte gegen Dortmund nun am 14. März

„Bild“: Pokalspiel Lotte gegen Dortmund nun am 14. März

Das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen SF Lotte und Borussia Dortmund soll nach Informationen der „Bild“ am 14. März nachgeholt werden.

Diese Entscheidung sei bereits(DFB) nach Rücksprache mit den beiden Vereinen getroffen worden. Eine Bestätigung dafür gab es vom DFB jedoch noch nicht. Wo die Partie ausgetragen wird, ist demnach weiter offen. Der DFB will sich im Laufe des Tages dazu äußern.Aufgrund der problematischen Platzverhältnissen im Frimo Stadion gab es Überlegungen, das Duell des Drittligisten mit dem Bundesligisten an einen anderen Ort zu verlegen. Das wurde den Sportfreunden vom DFB dem Vernehmen nach nahegelegt. Nach starken Schnee- und Regenfällen hatte Schiedsrichter Felix Brych am Dienstag den Rasen kurz vor dem Anpfiff für unbespielbar erklärt.