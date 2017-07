vor 2 Stunden dpa Frankfurt/Main Nationalmannschaft nach Confed-Cup-Sieg wieder in Deutschland zurück

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach dem erstmaligen Erfolg beim Confed Cup wieder in Deutschland zurück. Das Siegerteam von Bundestrainer Joachim Löw landete am Montag überpünktlich am Frankfurter Flughafen.