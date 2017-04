Was für eine Geschichte: Nach 64 Minuten wird Nils Petersen eingewechselt, 27 Sekunden später hat der Torjäger mit seinem achten Saisontor das 1:0 erzielt und damit das Spiel gegen Mainz 05 zugunsten des SC Freiburg entschieden. Aus Freiburg SÜDKURIER-Sportchef Ralf Mittmann

So ist das Leben im Profifußball. Da hatte Freiburgs Trainer Christian Streich im Vorfeld der Partie deutlich Partei ergriffen für seinen Mainzer Kollegen Martin Schmidt, der angesichts akuter Abstiegsgefahr schwer in die Kritik geraten war. Als unverschämt und völlig unverständlich hatte Streich die Formulierung „Schicksalsspiel“ bezeichnet, weil doch der Schweizer Fußballlehrer trotz momentaner Probleme im Rheinhessischen seit Jahren exzellente Arbeit leiste. Als die beiden Mannschaften vor 24 000 Zuschauern im ausverkaufen Schwarzwaldstadion den Rasen betreten hatten, war für den Übungsleiter des Sportclubs die moralische Schützenhilfe für Schmidt aber wieder ganz weit weg. Da hatte Streich nur eines im Sinn, nämlich drei Punkte gegen die Mainzer – und damit auch eine Zuspitzung deren Lage im Tabellenkeller und eben auch eine Verschärfung der persönlichen Situation des Kollegen auf der Bank der Nullfünfer.Vor Anpfiff hatte Martin Schmidt noch eine Hiobsbotschaft hinnehmen müssen, denn sein Stammtorhüter Jonas Lössl musste wegen Knieschmerzen passen. Für den Dänen kam der 22-jährige Jannik Huth zu seinem Bundesligadebüt. Das gestaltete sich erst mal geruhsam für den 05-Keeper, denn seine Vorderleute übernahmen keck die Initiative. Die Freiburger bekamen kaum Zugriff aufs Spiel, doch die Angriffe der Mainzer endeten meist an der Strafraumgrenze. Ein einziges Mal kam so etwas wie Torgefahr auf, als sich Yoshinori Mutu nach einem Zweikampf mit Caglar Söyüncü im Freiburger Strafraum schneller aufrappelte als der junge Türke, doch wurde Mutus Schuss abgeblockt.

Auf der anderen Seite taten sich die Mannen von Christian Streich schwer, in die Nähe des Tores zu kommen. Folgerichtig versuchten sie es mit Schüssen aus der Distanz. Vincenzo Grifo sorgte mit einem flachen Schuss aus 18 Metern für Huths erste Bewährungsprobe, die der junge Mainzer Torwächter im Nachfassen bestand (23.). Und als Mike Frantz drei Minuten vor der Halbzeit aus 20 Metern abzog, sauste der Ball etwa anderthalb Meter am Kasten vorbei. Deshalb das flapsige Halbzeitresümee: 0:0, aber es könnte genauso gut andersherum stehen…

Mit einem Unentschieden könnten eher die Freiburger leben, würden also die Mainzer irgendwann alles oder nichts gehen im zweiten Durchgang? Vorerst jedenfalls nicht, die erste Chance gehörte den Gastgebern. Nach einem Freistoß von Grifo köpfte Söyüncü den Ball in die Strafraummitte, wo ihn Jannik Haberer mit dem linken Fuß direkt weiterleitete, allerdings einige Meter am Tor vorbei (48.). Dann kam sie doch, die erste richtige Torgelegenheit für die Gäste. Als Amir Abrashi im eigenen Strafraum die Kugel nicht unter Kontrolle brachte, prallte sie zu Pablo De Blasis, der sofort draufhielt: SC-Torwart Alexander Schwolow parierte per Fußabwehr (50.). Wenig später probierte es Grifo aus 22 Metern, er verfehlte das Tor aber deutlich (51.). Die nächste Möglichkeit zum Torerfolg hatte der Mainzer Sturmführer Cordoba, doch köpfte er die Flanke von Daniel Brosinski klar über den Querbalken (58.). Vier Torchancen in einer Viertelstunde? Hört sich gut an, aber sie entstanden allesamt entweder aus Einzelaktionen oder Zufälligkeiten. Von einem strukturierten Spiel konnte auf beiden Seiten keine Rede sein.

Als nach 64 Minuten Cordoba seine zweite Torchance fahrlässig vertändelt hatte, brandete Sekunden später Jubel auf bei den Sportclub-Fans. Der Grund: Trainer Streich wechselte Torjäger Nils Petersen für Frantz ein. „Jetzt geht’s los“, sangen sie auf der Nordtribüne – und sie hatten Recht. Gerade mal 27 Sekunden war Petersen auf dem Feld, da staubte er zum 1:0 ab. Was für eine Story: Petersens achtes Saisontor war zugleich sein 18. Tor als Joker. Damit hat der 28-Jährige den in dieser Rangliste führenden Alexander Zickler eingeholt. Vergessen waren auf einen Schlag alle misslungenen Aktionen der Sportclub-Akteure zuvor.

Der gebeutelte Mainzer Coach Martin Schmidt setzte nun auf volle Offensive, was sollte er auch sonst tun. Bojan Krkic für De Blasis und Gerrit Holtmann für Levin Öztunali sollten in den letzten acht Minuten mithelfen, wenigstens noch einen Punkt zu retten. An der Seitenlinie wirbelte Schmidt, als müsse er seinen Spielern auf diese Weise helfen. Fabian Frei hätte seinem Landsmann beinahe Unterstützung geben könne, doch Schwolow parierte den strammen 25-Meter-Schuss des Schweizer Mittelfeldspielers im Mainzer Dress mit Auszeichnung. So geschehen in der 88. Minute. Fünf Minuten später (inklusive drei Minuten Nachspielzeit) pfiff Schiedsrichter Harm Osmers ab. Der SC Freiburg war einen Schritt näher am europäischen Fußballgeschäft und der FSV Mainz an der 2. Bundesliga.