Freiburg Vorfreude auf stimmungsvolle rote Wand: So kommentiert das Netz das neue Stadion des SC Freiburg

Der SC Freiburg will zur Saison 2020/21 in das neue Stadion einziehen, das Platz für 34.700 Zuschauer bietet. Wie kommentieren die Fans im Netz die ersten Entwürfe, die heute präsentiert wurden? Wir haben uns für Sie in den Foren umgesehen und die besten Stimmen zusammengefasst.

Der Umstand, dass dasvon derselben Osnabrücker Firma umgesetzt wird, die auch im Stadion von Borussia Dortmund die berühmte gelbe Wand realisiert hat, sorgt bei den Fans für große Vorfreude: "Dann können wir uns in Freiburg bald auf eine stimmungsvolle rote Wand freuen", schreibt etwa ein Facebook-Nutzer auf der offiziellen"Schaut gut aus", ergänzt ein weiterer Fan im Netz, der zudem erwartet, dass im Bereich des Caterings weiterhin eine so große Vielfalt angeboten wird wie bisher. Mit einem Gastronom als Präsident (Anmerkung der Redaktion: Fritz Keller ist Hotelier in Oberbergen) sei er da aber guter Dinge.Und auch die Optik kommt bei den Nutzern im Netz größtenteils gut an: "Es hat auf jeden Fall einen Wiedererkennungswert und sieht nicht aus wie jedes andere Stadion in Deutschland", freut sich Nutzer Meret T. in seinem Kommentar auf der Facebook-Seite des SC Freiburg.Die Befürchtung eines weiteren Users ("Hoffentlich wird der Gästeblock nicht wieder so schäbig") ist angesichts der vorliegenden Planungen wie zu hoffen ist unbegründet, die Macher des neuen Stadions versprechen auf jeden Fall von jedem Platz in der Arena gute Sicht und optimale Infrastruktur.Kritische Stimmen gibt es etwa auf der Facebook-Seite des: "Nichts gegen Freiburg, aber (...) soviel Fanpotenzial haben sie nicht, um soviele Stehplätze auch nutzbar zu machen".Natürlich sind im Netz auch nicht ganz ernst gemeinte Kommentare zu finden: "Ich hätte mir gewünscht, dass das Stadion auf vier Bäumen steht und als Dach ein Bollenhut genommen wird", schreibt ein Facebook-User auf der Fanseite des SC Freiburg mit einem Augenzwinkern.Und auch ein wenig Nostalgie ist bei den Fans im Netz zu erkennen: "Aber vorher müssen wir nochmal ins Schwarzwaldstadion", schreibt Sven. F in einem Kommentar. Das alte Stadion hat auch auf der Facebook-Seite des "Kicker" Fans, die bereits jetzt dem Schwarzwald-Stadion nachweinen und das neue in einer Reihe mit anderen Arenen der Bundesliga sehen:Wie ist Ihre Meinung? Machen Sie mit bei unserer Abstimmung: