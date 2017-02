Wolfsburg VfL Wolfsburg trennt sich von Trainer Valérien Ismaël

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich nach dpa-Informationen am Sonntag von Trainer Valérien Ismaël getrennt. Zuvor hatten mehrere andere Medien darüber berichtet.

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Trainer Valérien Ismaël getrennt. Damit zogen die Niedersachsen offenbar die Konsequenzen aus der sportlichen Misere. Nach dem 1:2 am Freitag gegen Werder Bremen liegen die Wolfsburger nur noch zwei Zähler vor dem Relegationsplatz. Eine offizielle Bestätigung von Vereinsseite gab es am Sonntagabend zunächst nicht, zuvor hatten bereits mehrere Medien über eine Trennung des Trainers berichtet.Ismaël hatte erst am 18. Oktober vergangenen Jahres die Nachfolge von Dieter Hecking angetreten, eine Trendwende aber nicht einleiten können. In 15 Spielen kassierten die Wolfsburger neun Niederlagen. „Es geht um Ergebnisse, und die stimmen gerade nicht. Wir müssen bewerten, wie wir die nächsten Wochen erfolgreich gestalten können“, hatte Sportchef Olaf Rebbe nach der Niederlage gegen Bremen bereits gesagt.Schon zuvor stand der 41 Jahre alte Franzose zwei Mal kurz vor der Entlassung. Im November rettete ihn aber ein Sieg beim SC Freiburg, kurz vor Weihnachten hielten ihn zwei Erfolge gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach im Amt.Doch obwohl die Niedersachsen den Kader im Winter noch einmal mit vielen Millionen verstärkten, steckt der Pokalsieger von 2015 weiter mitten im Abstiegskampf. Von den vergangenen sechs Pflichtspielen wurde nur eines gewonnen, zuletzt gab es am Freitagabend trotz drückender Überlegenheit ein 1:2 gegen Werder Bremen. Mit 22 Punkten und Platz 14 ist die Situation für Wolfsburg sehr prekär.