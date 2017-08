Monaco Europas Fußballer des Jahres: Der Dreikampf um den Titel - mit Videos und Umfrage

Die Europäische Fußball-Union UEFA verleiht am Donnerstag den Titel Europas Fußballer des Jahres. Schon jetzt steht fest, dass einer aus dem Spielertrio Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon und Lionel Messi die begehrte Trophäe entgegennehmen wird. Warum alle drei den Titel verdient hätten, sehen Sie im Video.

Gianluigi Buffon

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Die Top 10

Cristiano Ronaldo, Dauerrivale Lionel Messi und Gianluigi Buffon stehen unter den Top Drei bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres. Das teilte die Europäische Fußball-Union UEFA am Dienstag mit. Der portugiesische Superstar von Königsklassensieger Real Madrid gilt dabei als Topfavorit für die Auszeichnung, die am 24. August in Monaco vergeben wird.Bereits vergeben wurden die Plätze hinter dem Führungstrio. Auffallend: Allein vier der besten Fußballer Europas stehen bei Real Madrid unter Vertrag. Als bester Deutscher kam Ronaldos Teamkollege Toni Kroos bei der Wahl von Trainern und Journalisten auf Rang fünf. Bayerns Robert Lewandowski wurde Neunter.Bei der Wahl zu Europas Fußballerin des Jahres besitzt die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán neben der Dänin Pernille Harder und Lieke Martens aus den Niederlanden Siegchancen.In den folgenden Videos sehen Sie, warum bei den Fußball-Herren alle drei den Titel verdient hätten:Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Gianluigi Buffon4. Luka Modric (Real Madrid)5. Toni Kroos (Real Madrid)6. Paulo Dybala (Juventus Turin)7. Sergio Ramos (Real Madrid)8. Kylian Mbappe (AS Monaco)9. Robert Lewandowski (FC Bayern)10. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United)