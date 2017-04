Dortmund #bedforawayfans und Anteilnahme anderer Clubs: So solidarisiert sich die Fußballwelt

Mit dem Schock kommt die Solidarität: Nicht nur andere Clubs drücken ihre Anteilnahme mit den Dortmundern aus. Auch die Fans des BVB und von AS Monaco unterstützen sich gegenseitig.

Nach dem Sprengstoffanschlag gegen die Mannschaft von Borussia Dortmund , gab es große Anteilnahme aus der ganzen Sportwelt: Der FC Barcelona twitterte vor seinem Champions-League-Spiel bei Juventus Turin am Abend: «Unsere ganze Unterstützung für @MarcBartra, @BVB und alle seine Fans». Auch aus München kamen Nachrichten an die Kollegen im Westen. Bayern-Verteidiger Jérôme Boateng hoffte, dass «alle okay», seien. Auch Schalke 04 drückte seine Anteilnahme aus.

Bundesjustizminister Heiko Maas zeigte sich ebenfalls entsetzt. «Schockierende Nachricht», schrieb der SPD-Politiker am Dienstagabend bei Twitter. «Unsere Gedanken sind beim @BVB. You'll never walk alone!» Regierungssprecher Steffen Seibert würnschte Bartra rasche Genesung.

In solchen Momenten hält man im Revier fest zusammen: #S04 wünscht @MarcBartra gute Besserung, allen Fans eine sichere Heimreise. #BVBASM — FC Schalke 04 (@s04) 11. April 2017

Gute Besserung, @MarcBartra! Große Reaktion der Monaco-Fans. Heute abend stehen alle zum @BVB. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 11. April 2017

BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel informierte die Fans vor Ort: «Es besteht jetzt hier im Stadion kein Grund zur Panik», sagte Dickel, der von einem «gravierenden Zwischenfall» sprach. Die BVB-Fans im Stadion reagieren besonnen auf das Aus, Hektik und Unruhe kommt auf den Tribünen nicht auf, die Polizei lobt die Besucher. Sobald die ersten Meldungen über einen möglichen Anschlag auf den BVB-Bus die Runde machen, greifen die Stadion-Besucher vielfach zum Smartphone, um sich in den sozialen Medien über Details zu informieren.



Nachdem die Spielabsage bestätigt ist, verlassen sie gelassen die Arena. „Es ist völlig richtig, das Spiel abzusagen“, sagt ein Dortmunder Anhänger. „Nach so einem Ereignis kann man nicht zum Tagesgeschäft übergehen“, erklärt ein anderer Fan, der aus Velbert zum Stadion angereist war. Viel Lob gibt es für die Reaktion der monegassischen Fans, die im Stadion „Dortmund, Dortmund“ skandieren.

Monaco-Fans finden Unterschlupf in Dortmund

Fußball-Fans des AS Monaco haben enttäuscht auf die Absage des Spiels gegen Borussia Dortmund reagiert. „Es gibt Enttäuschung, aber das ist ein Anschlag. Das ist schlimm, es ist normal, die Spieler zu schützen, wir werden nicht meckern“, sagte ein Fan namens Raphaël der französischen Sportzeitung „L'Équipe“. Es hätten sich rund 3000 Anhänger des monegassischen Clubs auf den Weg nach Dortmund gemacht, so das Blatt. Raphaël berichtete, er habe 15 Stunden Fahrt hinter sich. „Wir haben bisher keine Informationen vom Club“, fügte er hinzu. Viele Anhänger wollten bleiben, so das Blatt, um das auf Mittwoch verlegte Spiel zu verfolgen. Zahlreiche Fans hätten mit ihrem Arbeitgeber telefoniert, um einen zusätzlichen freien Tag zu bekommen.



Unterstützung erhielten die angereisten französischen Fans aber auch von den Dortmundern: Der BVB und dessen Fans versuchten, Unterkünfte für die Gäste zu organisieren. Unter dem Hashtag #bedforawayfans (und #bedforaways) bieten Dortmunder Fans einen Schlafplatz an für mitgereiste Monaco-Fans, die eine Bleibe suchen bis zum Spiel am Mittwoch.

Dear supporters of @AS_Monaco_EN! If you need accommodation in Dortmund, please check #bedforawayfans. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11. April 2017

Dortmunder Polizei bedankt sich für Kaffee

#Explosion #Dortmund

Anwohner versorgen unsere Kräfte vor Ort mit Kaffee. Dafür ein dickes DANKESCHÖN! ? pic.twitter.com/U4fZWckD8g — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 11. April 2017

Bei ihren Ermittlungen zu der Attacke auf den BVB-Mannschaftsbus erhält die Dortmunder Polizei tatkräftige Unterstützung aus der Bevölkerung. „Anwohner versorgen unsere Kräfte vor Ort mit Kaffee. Dafür ein dickes DANKESCHÖN!“, twitterte die Dortmunder Polizei in der Nacht zu Mittwoch. Auf einem Foto der Polizei sind zwei Thermoskannen, Milch und Zucker zu sehen. Die Ermittlungen wurden die Nacht durch fortgesetzt. Die Polizei hat zahlreiche Beamte im Einsatz.