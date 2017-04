Dortmund Zweites Bekennerschreiben nach Angriff auf BVB-Bus - Alle Entwicklungen im News-Ticker

Nach dem Angriff auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund prüfen die Ermittler einen islamistischen Hintergrund. Die Ermittler prüften am Mittwoch zudem die Authentizität eines zweiten Bekennerschreibens, das möglicherweise aus der antifaschistischen Szene kommt. An dieser Stelle halten wir Sie mit unserem News-Ticker auf dem Laufenden.

Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund am Dienstagabend mit zwei Verletzten prüfen die Ermittler die Authentizität von zwei Bekennerschreiben. In dem in der Nähe des Tatorts aufgefundenen Schreiben gibt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Mittwoch Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund. Ein zweites, am späten Dienstagabend im Internet veröffentlichten Schreiben, könnte nach der Sprachwahl aus der antifaschistischen Szene kommen. Darin wird betont, keinesfalls seien die BVB-Spieler "Ziel dieser symbolischen Tat" gewesen. Der Anschlag hatte für weltweite Anteilnahme in den sozialen Medien gesorgt.