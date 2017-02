Eishockey Zuversichtliche Wild Wings nach Sieg in Bremerhaven

Schwenningen gewinnt in Bremerhaven mit 4:3 nach Verlängerung und kommt dem zehnten Platz immer näher. Auf Berlin fehlen bei einem Spiel weniger nur noch sieben Punkte.

Will Acton war zufrieden. Sogar sehr zufrieden. Zwei sehr wichtige Punkte seien das gewesen, die die Schwenninger Wild gestern durch den 4:3 (0:2,2:1,1:0)-Sieg nach Verlängerung in Bremerhaven holten. Dadurch lebt sie tatsächlich, die Hoffnung auf die erste Playoff-Teilnahme nach dem Aufstieg in die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Fünf Punkte haben sich die Schwenninger am Wochenende geholt, nachdem sie am Freitag mit 4:1 gegen Düsseldorf gewonnen hatten. Diese Bilanz kann sich sehr gut sehen lassen. Zumal der derzeitige Tabellenzehnte Eisbären Berlin gestern mit 1:7 in Wolfsburg unter die Räder kam. Sieben Punkte liegen die Wild Wings nur noch hinter den Berlinern und haben eine Partie weniger ausgetragen. „Unsere Hoffnung auf die Playoffs lebt“, sagt Acton, „wir alle glauben daran.“ Die vergangenen Wochen seien wegen der vielen Spiele sehr anstrengend gewesen, umso höher sei der Erfolg in Bremerhaven einzuschätzen. Den Aufsteiger mögen die Schwenninger einfach. Sie haben alle vier Partien in dieser Saison gewonnen.

Allerdings war gestern eine Menge Arbeit nötig, bis der knappe Auswärtssieg geschafft war. Im ersten Drittel ging es gar nicht gut los für die Gäste. Zwar war die Begegnung ausgeglichen, durch zwei späte Tore aber legte Bremerhaven ein 2:0 vor. Jordan George (15.) und Jack Gombs (19.) ließen die Mehrheit der 4625 Zuschauer jubeln. Die Schwenninger aber ließen sich nicht beirren. Das 4:1 gegen Düsseldorf hatte ihnen Selbstvertrauen gegeben. Allerdings dauerte es bis zur 31. Minute, ehe Kalle Kaijomaa das 1:2 gelang. Und weil die Wild Wings schon mal beim Jubeln waren, ließ Jerome Samson nur wenige Augenblicke später das 2:2 folgen (31.

). Nur 26 Sekunden lagen zwischen den beiden Toren. Plötzlich war die Partie wieder völlig offen. Daran änderte auch der nächste Treffer der Gastgeber durch Mike Hoeffel (35.) wenig. Schwenningen gab nicht klein bei.

Und die Gäste wurden tatsächlich belohnt. Trainer Pat Cortina hatte bereits Torwart Dustin Strahlmeier für einen sechsten Feldspieler vom Eis genommen, als Simon Gysbers frei zum Schuss kam. Daniel Schmölz fälschte noch mit dem Schläger ab, sodass der Puck unhaltbar für Bremerhavens Torwart Gerald Kuhn ins Tor flog. 3:3, zumindest die Verlängerung war erreicht. Doch damit waren die Schwenninger noch lange nicht zufrieden. Erst recht nicht, als sie in der Verlängerung nach einer Strafzeit gegen Bremerhaven in Überzahl waren. Will Acton nutzte diesen Freiraum. Auf der rechten Seite kam er frei zum Schuss und hämmerte den Puck humorlos ins Tor – 4:3 (64.).