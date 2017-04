Die Europapokal-Historie des FC Bayern ist um ein Drama reicher. Gegen Real Madrid kämpft das Star-Ensemble vergeblich um den Halbfinal-Einzug, der Spanien-Fluch geht weiter. Das früheste Aus seit 2011 hat schwerwiegende Folgen. Die Bayern fühlen sich betrogen.

"So ist der Fußball, so ist das Leben": Stimmen zum Spiel „Wir haben gegen ein Topteam gespielt. Wir haben bis zum Ende an uns geglaubt. Am Ende können wir glücklich sein, dass wir weitergekommen sind.“ (Real-Trainer Zinédine Zidane)

„So ist der Fußball, so ist das Leben.“ (Bayern-Verteidger Jérôme Boateng zum Ausscheiden der Münchner)

„Trotzdem bin ich der Meinung, dass es über beide Spiele hochverdient ist, dass wir Weiterkommen.“ (Kroos zu den Diskussionen über den Schiedsrichter und zur Leistung seines Teams)

„Wir haben wirklich gut gespielt, ich bin stolz auf meine Spieler, die sich geopfert haben, alles gegeben haben. Wir waren wirklich nah dran am Halbfinale. Wir können auch über einige Schiedsrichter-Entscheidungen sprechen. Das kann im Fußball manchmal passieren, aber nicht so eine Serie von Fehlern.“ (Bayern-Trainer Carlo Ancelotti zur Leistung seines Teams und zum Schiedsrichter)

„Die Mannschaft ist gerade im wahrsten Sinne des Wortes in der Kabine in Trümmern.“ (Der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zur Stimmung nach dem Ausscheiden)

„Ich glaube, dass die Mannschaft heute auch verdient gehabt hätte, weiterzukommen.“ (Bayern-Kapitän Philipp Lahm nach dem Ausscheiden des FC Bayern gegen Real Madrid)

Beim Verlassen des Estadio Santiago Bernabeu stapften Robert Lewandowski und Thiago wortlos und mit finsteren Mienen dem Ausgang entgegen - Arturo Vidal sprach nur mit spanischen Reportern. Kurz zuvor sollen sich die drei Profis des FC Bayern München nicht im Griff gehabt haben, wie spanische Zeitungen nach dem dramatischen Champions-League-Abend mit der 2:4-Niederlage der Münchner bei Real Madrid übereinstimmend berichteten. Demnach habe das Bayern-Trio den Schiedsrichter Viktor Kassai bis in dessen Kabine verfolgt und heftig beschimpft. Letztlich habe sogar die Stadion-Polizei einschreiten müssen, um die aufgebrachten Fußballprofis wieder zu beruhigen.Inwieweit die Schilderungen aus Spanien den Tatsachen entsprechen, war unklar. Die UEFA teilte auf Anfrage am Mittwoch mit: „Nach den gestrigen Champions-League-Spielen wurden keine Disziplinarverfahren eröffnet.“ Vom FC Bayern gab es zunächst keine Stellungnahme zu den angeblichen Vorkommnissen im Real-Stadion.Die Zeitung „Marca“ berichtete, einige Profis hätten dem ungarischen Referee im Spielertunnel aufgelauert und ihn „auf jede mögliche Art beleidigt“. Carlo Ancelotti und sein Team hatten sich über etliche ihrer Ansicht nach eklatanten Fehlentscheidungen geärgert, unter anderem den Platzverweis für Vidal in der 84. Minute und zwei umstrittene Treffer aus Abseitsposition von Cristiano Ronaldo.Real Madrid hatte das Spiel in der Verlängerung mit 4:2 gewonnen und war damit ins Halbfinale eingezogen. Nach 90 Minuten hatte Bayern durch ein 2:1 das Ergebnis aus dem Hinspiel egalisiert.Danach schossen sich die Protagonisten beim deutschen Rekordmeister verbal auf Kassai ein. „Ich habe heute zum ersten Mal so etwas wie wahnsinnige Wut in mir, Wut, weil wir beschissen worden sind. Wir sind beschissen worden heute Abend, im wahrsten Sinne des Wortes!“, schimpfte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge.Vidal warf Kassai vor, den tapfer kämpfenden Münchnern den Sieg gestohlen zu haben. „Dieser Raub darf in der Champions League nicht durchgehen“, klagte er. „Wenn zwei Top-Mannschaften gegeneinander spielen, darf der Schiedsrichter nicht der Clown sein, der das Spiel zur Show macht und Real den Vorzug gibt.“Selbst der sonst so besonnene Trainer Ancelotti meinte nach den Fehlentscheidungen: „Das kann im Fußball passieren, aber nicht so eine Serie von Fehlern. Im Viertelfinale braucht man einen Schiedsrichter, der eine höhere Qualität hat.“ Arjen Robben meinte: „So kämpfst du gegen etwas, auf das du keinen Einfluss hast.“